◇女子ゴルフツアー大王製紙エリエールレディース第1日（2024年11月14日愛媛県エリエールGC松山＝6575ヤード、パー71）河本結（26＝RICOH）、山下美夢有（23＝加賀電子）、政田夢乃（24＝なないろ生命）、工藤遥加（31＝加賀電子）が65をマークし、6アンダーで首位発進を決めた。竹田麗央（21＝ヤマエホールディングスHD）らが66で回り、5アンダーで1打差5位。鈴木愛（30＝セールスフォース）、岩井千怜（22＝Honda）