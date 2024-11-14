【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は１４日、ソウル市内で開かれた「未来経済フォーラム」で、「企業、研究界、学界が革新能力を集め、超格差技術力を確保しなければならない」として、「先端テック競争の中核戦略資産である半導体産業を積極的に支援する」と強調した。フォーラムは今回が初開催で、国家基幹ニュース通信社の聯合ニュースが開催した。尹大統領のメッセージは王允鍾（ワン・ユンジョン