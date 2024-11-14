【ソウル聯合ニュース】韓国国家基幹ニュース通信社・聯合ニュースは１４日、ロッテホテルソウル（ソウル市中区）で「ポスト米大統領選―燃え上がる覇権争い」をテーマに「第１回未来経済フォーラム」を開催した。この日のフォーラムには王允鍾（ワン・ユンジョン）国家安保室第３次長（経済安保担当）、朴成沢（パク・ソンテク）産業通商資源部第１次官、趙ヨン炳（チョ・ヨンビョン）韓国銀行連合会会長をはじめ、金融・産業界