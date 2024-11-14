日本維新の会の代表選立候補に意欲を示す中川貴大氏＝14日午後、東京都内日本維新の会に所属する東京都国立市議の中川貴大氏（31）は14日、都内で記者会見し、党代表選（17日告示、12月1日投開票）の立候補に意欲を示した。必要な50人の推薦人を集めているが、確保のめどは立っていないという。中川氏は北海道出身で衆院議員秘書などを経て2023年に初当選した。立候補を目指す理由について党の改革を挙げ「都市型政党ではなく