第99代内閣総理大臣を務め、現在も自民党の副総裁という要職に就く菅義偉衆議院議員。現在75歳の菅氏の体調に、心配の声が続出している。【写真】「明らかに様子がおかしい」菅義偉氏の最新ショット大きなきっかけとなったのは、11月11日におこなわれた総理大臣の指名選挙での一幕だ。この日は国会の様子がテレビなどで中継されていたのだが、岸田文雄氏、麻生太郎氏の“元首相”2人に挟まれて座る菅氏からは、まったく生気が