全国知事会などで作る地方団体が14日、伊東良孝地方創生相に緊急提言を行った。石破政権が「地方創生2.0」を看板政策に掲げる中、人口減少対策にむけ、国の強いリーダーシップを求めた。全国知事会や全国都道府県議会議長会などで作る「地方六団体」は、伊東地方創生相のもとを訪れ、緊急提言として要望書を提出した。要望書では、若者や女性にとっても魅力ある地域社会を作るため、国が政策を統括する司令塔を設置し、地方へ人の