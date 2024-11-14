メンズエステを利用した男性に、女性従業員を触ったなどと因縁をつけ、現金を脅しとったとして、32歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、金山浩樹容疑者はことし7月、東京・品川区のホテルでメンズエステを利用した男性に、女性従業員の体に触れたと因縁をつけ、「やったことは責任とってもらうから」などと言って、車に監禁し、現金100万円を脅し取った疑いがもたれています。金山容疑者は同様の行為を繰り返したグループ