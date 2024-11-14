特殊詐欺の受け子をしたとして、神奈川県警茅ケ崎署は14日、横浜市磯子区中原2丁目の建設業関優弥容疑者（28）を詐欺容疑で再逮捕し、発表した。「封筒を回収したが、現金が入っているとは知らなかった」と否認しているという。署によると、関容疑者は「SNSを通じて『ホワイト案件』『書類を回収するアルバイト』に応募した。報酬の約束があった」と説明しているという。署は闇バイトに関わって報酬も受け取ったとみて、指示役