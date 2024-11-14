今年9月、岡山県倉敷市内の公園などで男子高校生2人に因縁をつけ、暴行を加えた上で現金を奪い取るなどした疑いで、18歳の男3人と17歳の少年、それに15歳の男子中学生のあわせて5人が逮捕されました。 強盗傷人、恐喝の容疑で逮捕されたのは、倉敷市の無職の男（18）、建設作業員の男2人（18）と、同じく建設作業員の少年（17）、それに中学3年生の少年（15）のあわせて5人です。警察によりますと、5人は共謀して今年9月27日午後9