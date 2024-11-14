タレントの坂下千里子（48）が13日、自身のインスタグラムを更新。タレントの里田まい（40）やフリーアナウンサーの中村仁美（45）らとテニスを楽しむ様子を公開した。【写真】坂下千里子、豪華メンバーでテニスに「美女会ですね」「ウェア姿が最高」反響テニス好きで知られる坂下だが、「STC」とは「坂下千里子テニスクラブ」の略称で、定期的に芸能人仲間とテニスを楽しむ様子を投稿している。この日は「今日はSTCをやって来