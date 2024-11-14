お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上（40）が、14日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金前8：00）に生出演し、新居を購入したことを報告した。【写真】村上の妻のいとくとら （いくら）がツーショット写真で結婚報告エンディングトークで、MCの田村真子アナが「ちょっとここで村上さんから悲しいお知らせがあります」と切り出し、村上は神妙な面持ちで「ニューヨーク不動産で、予算1億円で（物件を）探しても