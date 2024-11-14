家族間でトラブルが起きてしまうのはなぜなのか。脳科学者の中野信子さんは「距離が近すぎるあまり客観的に見ることができず、愛着が強すぎるからこそ必要以上に攻撃してしまうのだろう。歴史的に見ても、家という存在が凶器となるケースは枚挙にいとまがない」という――。※本稿は、中野信子『なぜ、愛は毒に変わってしまうのか』（ポプラ社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kemalbas※写真はイメージです - 写