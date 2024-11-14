お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（50）が14日、自身のインスタグラムを更新。とある大物芸人と遭遇したことを投稿した。インスタグラムで「ばったり」とつづり、遭遇した芸能人との2ショットをアップしているジュニア。この日は「ばったり問題」と記し、お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光との2ショットを公開した。サングラスで笑顔を見せるジュニアに対し、太田は目を見開き舌を出すというおなじみの顔で写真に収ま