世界野球プレミア12が13日に開幕。初戦のオーストラリアに勝利し白星発進となった侍ジャパンは14日、第2戦となる韓国との決戦の地・台湾に到着した。【写真を見る】初戦白星発進の侍ジャパン、第2戦からの決戦の地・台湾に到着連覇へ15日から4連戦【プレミア12】Bグループの日本は台湾の台北スタジアムで、15日に第1回大会の王者・韓国と、16日に台湾と戦う。17日からは台湾・天母スタジアムでキューバ（17日）、ドミニカ（18日