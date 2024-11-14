農事功績者表彰式であいさつされる秋篠宮さま＝14日午前、東京都港区（代表撮影）秋篠宮さまは14日、東京都港区で催された農事功績者表彰式に出席された。あいさつで、祝意を示した上で「気候変動、資材価格の高騰など近年の農業を取り巻く環境は困難かつ複雑になっている。それらのことに考慮した農業生産に取り組んでいくことが求められている」と述べた。能登半島地震や豪雨災害にも触れ、被災した農家の復旧が進むことを願っ