高校に侵入し、女子生徒の靴を盗んだとして会社員の男が逮捕されました。 【写真を見る】「臭いを嗅ぎたかった」女子高校生の靴を盗んだとして26歳男逮捕 「下駄箱に不審者」と通報される熊本 窃盗などの疑いで逮捕されたのは、熊本県荒尾市原万田の会社員、大隅誠也（おおすみ せいや）容疑者（26）です。 大隅容疑者は10月23日、熊本県北部にある高校に侵入し、女子生徒2人の靴を盗んだ疑いが持たれています。盗まれたのは