Takahiko WadaLeika Kihara［東京１４日ロイター］ - 立憲民主党の「次の内閣」で財務金融大臣を務める階猛・衆院議員は１４日、ロイターとのインタビューで、円安による物価上昇を抑えるため１％までの利上げは「許容範囲」とし、現在の「異常な金融緩和」から段階的に脱却すべきと話した。日銀の物価目標を現在の２％から「プラス領域」という表現に変更した上で、政府と日銀の共同の目標として実質賃金の上昇を掲げる