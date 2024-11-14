Jan Strupczewski[ブリュッセル １４日 ロイター] - 国際通貨基金（ＩＭＦ）は１９９０年代から広がっている欧米の生産性格差について、欧州連合（ＥＵ）側に国境を越える課題があるとする研究結果を発表した。購買力平価ベースの１人当たりＧＤＰ（域内・国内総生産）を見ると、ＥＵは現在、米国の約７２％という。ＩＭＦのアルフレッド・カマー欧州局長は「このギャップの７０％は生産性の伸びの低迷によるものだ」と説明。