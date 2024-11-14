［東京１４日ロイター］ - 投資ファンドのＣＶＣキャピタル・パートナーズは１４日、マクロミル株式を公開買い付け（ＴＯＢ）すると発表した。１株１１５０円で取得し、完全子会社化する。マクロミルは上場廃止となる。買い付け期間は１５日から１２月２６日まで。マクロミルはＴＯＢに賛同し、株主に対し買い付けへの応募を推奨すると発表した。ＣＶＣは２５６６万０５００株（所有割合６５．８７％）を買い付けの下限に