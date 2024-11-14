【モデルプレス＝2024/11/14】乃木坂46の久保史緒里が、13日放送の『乃木坂46のオールナイトニッポン』（ニッポン放送／毎週水曜25時〜）に出演。梅澤美波にキュンとした瞬間を明かした。【写真】乃木坂46久保史緒里、異例の対応に感謝◆久保史緒里、梅澤美波にキュンとした瞬間この日、リスナーからのメッセージで「クーポン」の話題になると「クーポンで思い出した！」と口を開いた久保。「この前うちのキャプテンがね」と梅澤の