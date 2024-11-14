【モデルプレス＝2024/11/14】俳優の中沢元紀が13日、自身のInstagramを更新。手作りの豚の角煮を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「下剋上球児」で話題・中沢元紀、手料理が「お店レベル」と話題◆中沢元紀、手料理披露中沢は「先日作った豚の角煮です。じっくり煮込んだのでとても美味しくできました」と白ご飯と豚の角煮を盛り付けた写真を公開。煮卵や青菜を添えた丁寧な盛り付けとなっている。さらに「料理のレパートリー