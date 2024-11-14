普段はクールであまり感情を表にださないという森野kuma(@kuma.no.ouchi)さんの夫。この日は森野kumaさんの誕生日ということで家族でショッピングモールへお買い物にきていました。目当てのケーキ屋さんがなく、ショックをうける森野kumaさん。気を取り直して、子どもたちを夫に任せ、一人でショッピングへ。そこで、夫が好きなお菓子を見つけ…？ ©kuma.no.ouchi ©kuma.no.ouchi