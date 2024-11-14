◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第１日（１４日、愛媛・エリエールＧＣ松山＝６５７５ヤード、パー７１）今季８勝で前週、初の年間女王を決めた竹田麗央（りお、ヤマエグループＨＤ）は１イーグル、５バーディー、２ボギーの５アンダー６６でトップと１打差の５位と好発進した。序盤の１１番パー５で、残り２２０ヤードの３ウッドで放った第２打をピン１・５メートルにつけてイーグルを奪った。１７番パ