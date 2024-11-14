向こう一週間、天気が短い周期で変化し、気温の変動も大。18日頃は全国的にグッと寒くなり、北海道に加えて東北の平地も雪に。天気が数日の周期で変化向こう一週間、低気圧や前線と、高気圧が、日本付近を交互に通ります。このため、天気が短い周期で変わるでしょう。明日15日(金)は、ほぼ全国で雨が降りそうです。特に、九州と関東では午前中ほど本降りの雨となり、局地的には雷を伴うでしょう。16日(土)は広く晴れますが、17日(