押収されたポーカーゲーム機岡山中央警察署 ゲーム機賭博をしていた店の経営者から用心棒代として現金50万円を受け取ったとして、組織的犯罪処罰法違反（犯罪収益等の収受）の疑いで、六代目山口組二代目大石組傘下の組員の男（55）が逮捕されました。 警察によりますと、暴力団組員の男は2023年11月から2024年8月までの間、岡山市の「喫茶・軽食パイオニア」でポーカーゲーム