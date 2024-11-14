水産資源の保護や海の環境保全などを呼びかける「全国豊かな海づくり大会」が11月10日に大分県で行われ、globeのKEIKOとマーク・パンサーが司会進行を努めた。【写真】両陛下の前で司会をするglobeのKEIKOとマーク・パンサー。他、12年ぶりに素顔を公開したglobeのKEIKOなども2011年10月にくも膜下出血で倒れ、療養していたKEIKO。実家が大分県臼杵市にある老舗ふぐ料理店「山田屋」である彼女は、大分で行われた同大会のナビ