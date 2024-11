俳優のコ・ギョンピョが歌手になった。コ・ギョンピョは13日正午、各音楽配信サイトを通じて「we were in love(2024)」をリリースした。「we were in love(2024)」は、LYnの「we were in love」を彼ならではの感性と歌声で再解釈した楽曲で、今年の夏、KBS 2TV「THE SEASONS-ジコのアーティスト」で披露した後、声援に後押しされ、音源の発売が確定した。先立って彼のステージ映像が公開されると、ファンは「コ・ギョンピョの