末期癌だった母を亡くし、悲しみのどん底に落ちた主人公。出産を終えて母となった主人公が赤ちゃんの産声を聞いた時に、真っ先に浮かんだのは亡き母の顔でした。母になった主人公が母を想いながら感じたこととは…？ ©nishiyama_tomoko07 ©nishiyama_tomoko07 ©nishiyama_tomoko07 ©nishiyama_tomoko07 ©nishiyama_tomoko07 ©nishiyama_tomoko0