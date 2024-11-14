左翼ポール左側。遥か上空を通過した打球が、悲劇を呼んだ。日本ハムは１４日、鎌ケ谷スタジアムで秋季練習。２３年ドラフト４位の明瀬諒介内野手（１９）の放った大ファウルが、勇翔寮正面に停めていた森本稀哲外野守備走塁コーチ（４３）の昨年購入した車のフロントガラスを破壊音とともに直撃。蜘蛛の巣状に大きく亀裂が入った。「うわうわうわっ。うそだろー？これー！！」。被害を確認した森本コーチは驚きとともに叫ぶ。