元宮崎県知事でタレントの東国原英夫が１４日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧｏＧｏＳｍｉｌｅ」で、不倫騒動の渦中にある国民民主党の玉木雄一郎代表と前日、番組で共演したといい、そのときの玉木代表の反応を明かした。この日は玉木代表の不倫問題について触れた。玉木氏に「今、伝えたいことはありますか？」と聞かれた東国原は「昨日、ある番組で一緒だったんですよ」と切りだした。その際に「冒頭、僕が玉木さんに『親近感