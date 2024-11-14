立憲民主党の米山隆一衆院議員（57）が13日放送のABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演。国民民主党の玉木雄一郎代表（55）が推し進める「年収103万円の壁」引き上げについて言及した。国民は課税最低限を「178万円」に引き上げることを求めている。玉木代表はこの「178万円」について、10日放送の「有働タイムズ」で「103万の基準が決まったのが1995年で、今から29年前。その時の最低賃金が、上がっ