今年の皐月賞馬ジャスティンミラノ（牡３歳、栗東・友道）が現役を引退することが１４日、決まった。１０月に判明していた右前浅屈腱炎のため。今後は北海道日高町のブリーダーズ・スタリオン・ステーションで種牡馬となる予定で、競走馬登録は１５日に抹消する。同馬は新馬戦−共同通信杯を連勝し、迎えたクラシック初戦の皐月賞を圧巻のレコード勝ち。無敗の２冠の期待が寄せられたダービーでは１番人気の支持を集めたが、２