フィットネスブランド｢ROOM FIT(ルームフィット)｣の販売開始の周年を記念し、世界中で愛されるキャラクター｢ミニオン｣とのコラボレーション商品を2024年11月14日より販売を開始しました。今回のコレクションでは、ファン待望の｢ミニオン｣デザインの3種類の限定アイテムをラインアップ。ぜひ、この機会にチェックしてみてください。 ミニオンとの夢のコラボレーション フィットネスブランド｢ROOM FIT(