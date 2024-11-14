元プロ野球選手・清原和博さんの元妻で、モデルの亜希がインスタグラムに投稿。長男正吾、次男勝児との親子ショットを紹介し話題になっている。亜希はコンサート「高嶋ちさ子のザワつく ! 音楽会 2024」東京公演に出演したことを報告。息子たちの顔を見て安堵の笑みを浮かべる亜希に寄り添い肩を組むこちらも満面の笑みの二人の息子。親子の仲の良さがうかがえる家族ショットと、コンサートに向けて努力を重ねたヴァイオリン