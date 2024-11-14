プロ野球の榊原定征コミッショナーは１４日、フリーエージェント（ＦＡ）宣言選手９人を公示した。国内ＦＡは阪神の大山悠輔、原口文仁両内野手、ソフトバンクの甲斐拓也捕手と石川柊太投手、中日の木下拓哉捕手と福谷浩司投手、楽天の茂木栄五郎内野手の７人。巨人の菅野智之、広島の九里亜蓮両投手は米大リーグ移籍を目指し、海外ＦＡ宣言をした。公示された選手は１５日から、これまでの所属球団を含む全球団との交渉が可能