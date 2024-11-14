北海道猟友会は、自治体などと連携が不十分な支部について、クマの駆除要請を拒否する方針を検討していることが分かりました。道内各地で２０２４年も出没が相次ぐクマ。 現在は主に猟友会のハンターが駆除にあたっていますがー北海道猟友会は、自治体や警察との連携が不十分な猟友会支部について、クマの駆除要請を拒否する方針を検討していることが分かりました。 ２０２４年１１月６日の砂川市。北海道猟友会