２０２４年も残り２か月を切り、年末年始の過ごし方を考えている方も増えているのではないでしょうか。２０２４年の年末年始は、なんと最大９連休！観光業界は人の動きが活発になると期待しています。札幌市内の旅行代理店に並ぶパンフレットで目立つのは「９連休」の文字。この年末年始は１２月２８日（土）から１月５日（日）まで、最大で９連休となっていて、観光業界は客足の増加を期待しています。（ＪＴＢ販売担当課長伊藤