14日午前、アメリカ軍のオスプレイ2機が、鹿児島県の奄美空港に緊急着陸しました。ケガ人はおらず、定期便への影響もありませんでした。14日午前10時12分、アメリカ軍のオスプレイ1機が、奄美空港に着陸しました。着陸の1分前に管理事務所に連絡があったということです。さらに、30分後にもう1機が着陸。鹿児島県によりますと、いずれも事前に空港の使用届は出されていませんでした。午前11時過ぎに1機が離陸し、午後に再び1機が着