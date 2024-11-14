アマゾンは中国系のネット通販に対抗する新たなサービスを立ち上げた/Gabby Jones/Bloomberg/Getty Imagesニューヨーク（ＣＮＮ）米テック企業のアマゾンが１３日、さまざまな商品を２０ドル（約３０００円）以下で販売する新しいサービスを立ち上げた。「ＳＨＥＩＮ（シーイン）」や「Ｔｅｍｕ（テム）」「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）ショップ」といった中国系のネット通販に対抗する。アマゾンはモバイルアプリ内に「アマゾ