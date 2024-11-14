秩父鉄道 [東証Ｓ] が11月14日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比55.8％増の6700万円に拡大し、通期計画の1億円に対する進捗率は67.0％に達したものの、前年同期の226.3％を下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益は3300万円の黒字(前年同期は2400万円の赤字)に浮上する計算になる。
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