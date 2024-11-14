リベルタ [東証Ｓ] が11月14日大引け後(16:00)に決算を発表。24年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常損益は4300万円の赤字(前年同期は8900万円の黒字)に転落した。 併せて、通期の同利益を従来予想の2億5000万円→1億4000万円(前期は1億6100万円)に44.0％下方修正し、一転して13.0％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2