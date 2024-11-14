Noriyuki Hirata［東京１４日ロイター］ - 東京株式市場で日経平均は、前営業日比１８５円９６銭安の３万８５３５円７０銭と３日続落して取引を終えた。トランプ次期米大統領の政策への警戒感がくすぶり、投資家心理を冷やした。米国市場での半導体株安を受けて国内の関連株が総じて軟調だったことは、指数の重しになった。朝方は前日安からの自律反発を期待した買いが先行し、小高く寄り付いた後、一時３６２円高の３万９