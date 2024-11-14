大阪油化工業 [東証Ｓ] が11月14日大引け後(16:00)に決算を発表。24年9月期の連結経常損益は前の期比82.7％減の1900万円に落ち込んだが、従来予想の3000万円の赤字を上回り、赤字予想から一転して黒字で着地。25年9月期の同利益は前期比3.7倍の7000万円に回復する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の売上営業利益率は前年同期の0.7％→12.3％に急改善した。 株探ニュース