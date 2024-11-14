◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディス第１日（１４日、愛媛・エリエールＧＣ松山＝６５７５ヤード、パー７１）第１ラウンドが終了した。河本結、山下美夢有（みゆう）、工藤遥加、政田夢乃の４人が６５をマークし、６アンダーで首位に並んだ。年間女王の竹田麗央（りお）、高橋彩華が６６で１打差の５位となった。鈴木愛、桑木志帆、小祝さくら、岩井千怜（ちさと）、川崎春花らが６７で７位となった。前年覇