消費者物価指数（CPI）（確報値）（10月）16:00 結果0.2% 予想N/A前回0.2%（前月比) 結果1.6% 予想N/A前回1.6%（前年比) 結果0.4% 予想N/A前回0.4%（除く住宅ローン・前月比) 結果1.5% 予想N/A前回1.5%（除く住宅ローン・前年比)