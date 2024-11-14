西日本鉄道 [東証Ｐ] が11月14日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比25.1％増の132億円に伸び、従来の11.0％減益予想から一転して増益で着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の225億円→258億円(前期は245億円)に14.7％上方修正し、一転して5.1％増益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益