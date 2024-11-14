全国紙の「毎日新聞」が、突如記事を削除した。人気アイドルグループのSNSアカウントの発信をもとに記事を書いたが、そのアカウントが「なりすまし」だと判明し、誤報のお詫びを掲載することになったのだ。ネットでは「裏取りしないと全国紙の信頼が落ちる」などの声に加え、「こたつ記事」への言及も。【映像】毎日新聞の“記事削除”おわび文面こたつ記事とは、自ら取材や調査をせず、テレビ番組やSNSの情報をもとに書かれる