お笑いタレント・ゆってぃ（47）の14歳年下の妻でタレント・石川あんな（34）が12日、Instagramを更新、幸せあふれる夫婦ショットを披露した。【映像】ゆってぃの妻・石川あんなのビキニ姿（複数カット）石川はバスト87、ウエスト61、ヒップ92という抜群のスタイルを生かし、グラビアアイドルとしても活動中。2022年4月にゆってぃとの結婚を発表して以降は、Instagramの概要欄に「新婚グラビアアイドル」と記載し、セクシーな