グリムス [東証Ｐ] が11月14日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比6.8％増の34.5億円に伸び、通期計画の65.7億円に対する進捗率は52.5％に達したものの、5年平均の62.8％を下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比53.2％増の31.2億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績