11月14日（木）の『徹子の部屋』に、ピアニストの小林愛実が登場する。【映像】MISAMO、『徹子の部屋』で日本のトーク番組初登場2021年に開催されたショパン国際ピアノコンクールで4位入賞という快挙を成し遂げた小林。3歳からピアノを始め、9歳の時にはNY・カーネギーホールで演奏するなど、“天才少女”と呼ばれた。昨年には、同じショパンコンクールで2位となった反田恭平と結婚している。現在1歳の子を育てる母でもある小林。